Türkiye Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Türkiye

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan taksideki 6 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 20:47 Son Güncelleme:
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Genç ilçesi Kepçeli köyü Kayasırtı mezrasına giden taksi dün gece saat 22.00 sıralarında kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Sürücü durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

4 saatlik çalışmasıyla bölgeye ulaşan ekipler, araç sürücüsüyle 5 müşterisini kurtardı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL (DHA)

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