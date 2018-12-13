Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üzerine elektrik teli düşen lise öğrencisi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nden geçen İlker Bayrı'nın (16) üzerine iddiaya göre, yoğun kar yağış nedeniyle kopan elektrik teli düştü. Bayrı, akıma kapıldı.

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Olayı gören vatandaşlar, durumu Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Akedaş ekiplerinin akımı kesmesi üzerine sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, hastanenin morguna kaldırıldı.