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Kar nedeniyle kopan elektrik teli lise öğrencisinin üzerinde düştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kopan elektrik teli lise öğrencisi olan 16 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Akıma kapılan çocuk kurtarılamadı

13 Aralık 2018, Perşembe 00:02
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Kar nedeniyle kopan elektrik teli lise öğrencisinin üzerinde düştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üzerine elektrik teli düşen lise öğrencisi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nden geçen İlker Bayrı'nın (16) üzerine iddiaya göre, yoğun kar yağış nedeniyle kopan elektrik teli düştü. Bayrı, akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

Olayı gören vatandaşlar, durumu Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Akedaş ekiplerinin akımı kesmesi üzerine sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, hastanenin morguna kaldırıldı.

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