Türkiye Kar sevinci! Her yer bembeyaz oldu

Kar sevinci! Her yer bembeyaz oldu

Türkiye

Kar sevinci! Her yer bembeyaz oldu

Bitlis’te sabah saatlerinde yağan yağmur akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı.

09 Aralık 2021, Perşembe 21:11 Son Güncelleme:
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Kent merkezi ve Rahva bölgesinde etkisini gösteren yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte park halindeki araçlar ve ağaçlar beyaza bürünürken, sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice azaldığı Rahva bölgesinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar kalınlığının merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı kentte, karayolları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, karla mücadele için hazır bekliyor.

BİTLİS (İHA)

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