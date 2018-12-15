Sivas genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren kar, şehirlerarası yollarda aksamalara neden oldu. Akşam saatlerinde tekrar etkisini gösteren kar, Sivas-Erzincan yolu üzerinde seyir halindeki araçları etkiledi. Kar yağışı ile birlikte görülen buzlanma nedeniyle Seyfebeli mevkiinde kayan bir TIR ile otomobil çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kazada TIR’ın kayan dorsesi ise Erzincan-Sivas istikametine yolun tek şeridinin kapanmasına yol açtı. Arkadan gelenlerin de birikmesiyle onlarca araç yolda kaldı.

GREYDER İSTEDİLER

Aynı istikamette rampada yolda kalan bazı TIR’lar da karayolu ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasıyla ilerleyebildi. Ekiplerin kapanan yol nedeniyle diğer şeritte çalışma yapamaması üzerine yolu kapatan TIR’ın kaldırılması için kent merkezinden greyder istendi. Yolda kalan sürücüler ise kar yağışına rağmen ekiplerin yollarda zamanında çalışma yapmamasını ileri sürerek tepki gösterdi.

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)