Kar soğuğu kalp krizini tetikleyebilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun pek çok bölümünde etkili olan kar yağışının ardından kalp hastaları için uyarıda bulundu. Özellikle kar yağışı ile birlikte gelen soğuk havanın kalbi olumsuz etkilediğini dile getiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof.Dr. Bilal Boztosun, “Kış mevsiminin gelişi, artan soğuk hava ve kar yağışı ile birlikte göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, kalp krizi vakaları daha fazla görülmeye başlıyor” açıklamalarını yaptı.

Stent, balon ve aritmisi olanlar dikkat!

Boztosun “Soğuk havalarla birlikte vücut ısısını kontrol altına almak ve dengelemek amacıyla kalbin iş yükü artıyor. Özellikle kalp hastalığı geçirmiş stenti, balonu, kalp yetmezliği veya aritmi problemi olan kişiler havalar çok soğuk olduğu zaman mümkünse çok dışarı çıkmamalılar. Dışarı çıkılacak ise havanın biraz yumuşadığı öğlen saatlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” bilgisini verdi.

Kış mevsiminde sık görülen enfeksiyonlar nedeniyle kalp krizi vakalarının arttığını bildiren Boztosun, “Bu durum kalbi yorarak kalp kasının kasılmasını bozabilir. Ayrıca soğuk havanın direkt kalp damarları üzerine vazokonstrüksiyon dediğimiz kalp damarlarını büzücü etkisi vardır. Bu etkiler sebebiyle hastalarımızın dışarıda soğuk havaya maruz kalmamaları ve daha çok evlerinde aktivitelerini artırmalarını istiyoruz” dedi.

Sabah ve akşam ayazındaki gizli tehlike

Sabahın erken saatlerinde veya akşam ayazının yaşandığı saatlerde kesinlikle kalp rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamaları uyarısında bulunan Boztosun, şunları söyledi;

Soğuk havalarda vücudumuz kendini ideal ısıda dengede tutmak için çok çalışır. Soğuk hava derilerde düşmeler gözeneklerde kapanmalar ve damarlarda büzüşmelerle kendini gösterir. Vücut ısısını belli bir seviyeye çıkartmak için kalbin üzerindeki yükü arttırır. Daha fazla çalışarak bu ısıyı vücutta dengelemeye çabalar. Ev içinde nasıl soğuk havalar da odamızın ısısını belli bir seviyede tutmak için kombi ve ısıtıcı ayarını daha yüksek dereceye getiriyorsak kalpte aynı şekilde vücuttaki ısıyı tutabilmek için kanı daha fazla pompalamaya çalışır. Eğer kişi, gençse ve kalp sağlığı yerindeyse bu durum önem arz etmez. Ancak kalbinde sınırda bir rezervi olan yani geçirdiği stent, balon hikayesi olan kalp yetmezliği olan ritim problemi olan kişilerde soğuk havaya maruz kalındığında ne yazık ki istenmeyen durumlar görülebilir.”





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