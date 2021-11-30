Türkiye Kar sürprizi! Büyük bir sevinçle karşıladılar

Kar sürprizi! Büyük bir sevinçle karşıladılar

Türkiye

Kar sürprizi! Büyük bir sevinçle karşıladılar

Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağan kar yağışı köy halkı ve çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

30 Kasım 2021, Salı 20:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Bulgaristan'a sınır köylerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı köy halkı ve çiftçileri sevindirdi.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü köylerde, kar yağışı etkisini kaybettikten sonra yeniden hızlanarak başladı. Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli köyünde yaşayan Fırat Avşar, karın yağdığını ve sevinçli olduklarını söyledi.

Bir diğer vatandaş Celal Öztürk de, köyün en yaşlılarından biri olduğunu eskiden çok daha fazla kar yağdığını belirtti. Köy halkından Önder Fener de, kısa süren yağışın köy halkı olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

EDİRNE (İHA)

İlgili Haberler
Mevsimin ilk karı düştü! Görenler şaşkın


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
COVID-19 belasından kurtulamayacak mıyız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
'Yarının Sultanları'
Şirin Sever
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sayın İmamoğlu! Cem Mansur’u görevden alan kim?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Adam gibi
Rauf Tamer
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mevsimin ilk karı düştü! Görenler şaşkın