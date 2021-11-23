Kar sürprizi! Dinamo Kiev-Bayern Münih maçında şaşırtan görüntü

Dinamo Kiev ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçı öncesi Ukrayna'da Kar yağışı etkili oldu.

Mücadelenin oynanacağı Kiev Olimpiyat Stadı'nın zemini karlarla kaplanırken, görevliler zemindeki karı temizleyerek Futbol oynanmaya elverişli hale getirdiler.

UEFA'dan maçın erteleneceği ya da geç başlayacağına dair herhangi bir karar çıkmadı ve mücadele kar yağışı eşliğinde oynanmaya başladı.