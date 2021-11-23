Futbol Kar sürprizi! Dinamo Kiev-Bayern Münih maçında şaşırtan görüntü

Kar sürprizi! Dinamo Kiev-Bayern Münih maçında şaşırtan görüntü

Futbol

Kar sürprizi! Dinamo Kiev-Bayern Münih maçında şaşırtan görüntü

Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 5. maçta Dinamo Kiev ile Bayern Münih karşı karşıya gelirken, mücadeleye kar yağışı damga vurdu.

23 Kasım 2021, Salı 23:50 Son Güncelleme:
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Dinamo Kiev ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçı öncesi Ukrayna'da Kar yağışı etkili oldu.

Mücadelenin oynanacağı Kiev Olimpiyat Stadı'nın zemini karlarla kaplanırken, görevliler zemindeki karı temizleyerek Futbol oynanmaya elverişli hale getirdiler.

UEFA'dan maçın erteleneceği ya da geç başlayacağına dair herhangi bir karar çıkmadı ve mücadele kar yağışı eşliğinde oynanmaya başladı.

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