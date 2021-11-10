Türkiye Kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Türkiye

Kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kars'ın Digor ilçesinde kar yağışı etkili olurken, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi, bembeyaz oldu. Kars- Digor yolundaki sürücüler ise zor anlar yaşadı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 19:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Digor'da öğleden sonra başlayan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu. Kars- Digor yolundaki Hanlar Geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Zemini karla kaplanan kara yolunda sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. 

Bedir ALTUNOK/ KARS (DHA)

İlgili Haberler
Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması: Cuma günü..


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Siyaset gençler ve kadınlarla ilerleyecek
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İçimizde...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması: Cuma günü..