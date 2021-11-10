Kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
Kars'ın Digor ilçesinde kar yağışı etkili olurken, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi, bembeyaz oldu. Kars- Digor yolundaki sürücüler ise zor anlar yaşadı.
10 Kasım 2021, Çarşamba 19:02 Son Güncelleme:
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Digor'da öğleden sonra başlayan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu. Kars- Digor yolundaki Hanlar Geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Zemini karla kaplanan kara yolunda sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Bedir ALTUNOK/ KARS (DHA)
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