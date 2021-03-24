Türkiye Kar sürprizi… İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

Kar sürprizi… İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

Türkiye

Kar sürprizi… İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

İstanbul’da mart ayında yaşanan sürpriz kar yağışı öncesinde barajlardaki doluluk oranında son durum açıklandı. Barajlarda doluluk oranı son günlerdeki yağışların etkisiyle bir günde yaklaşık 2 puan artarak yüzde 68,64'e yükseldi.

24 Mart 2021, Çarşamba 12:11 Son Güncelleme:
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İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi dün yüzde 66,84 iken son yağışlarla birlikte yüzde 68,64'e yükseldi. Kar yağışının etkisini gösterdiği bugünün ardından barajların nasıl etkileneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 68,64 olarak ölçülürken geçen yılın aynı dönemini de geride bıraktı. İSKİ verilerinde 2020 yılı 24 Mart günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,81 olarak görülüyor.

İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranları şöyle:

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 55,72, Terkos'ta yüzde 64,02, Sazlıdere'de yüzde 36,04, Alibey'de yüzde 61,77, Büyükçekmece'de yüzde 68,86, Ömerli'de yüzde 85,22, Darlık'ta yüzde 80,55, Elmalı'da yüzde 79,39, Kazandere'de yüzde 60,60 ve Pabuçdere'de yüzde 47,78 olarak kaydedildi.

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