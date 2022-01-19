Kar tatili haberleri peş peşe geldi! Eğitime kar engeli...

Meteoroloji son dakika uyarıları sonrasında yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle illerden kar tatili haberleri geldi. Öğrenciler ve velilerin merak ettiği kar tatili haberleri valilikler tarafından duyuruldu.

MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.

BOLU

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bu gün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

ELAZIĞ

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine” denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların ardından Fırat Üniversitesi’nde de eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Kentte devam eden kar yağışının ardından Fırat Üniversitesinde de eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Elazığ genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Üniversitemizde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan final sınavları ise 24 Ocak 2022 Pazartesi günü aynı saatlerde online olarak yapılacaktır. Ayrıca Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personellerimizin Elazığ Valiliği kararı doğrultusunda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Öğrencilerimize ve personellerimize saygıyla duyurulur” denildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yarın (bugün) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde okulların yarın(bugün) tatil edildiğini açıkladı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Vali Çiçek, "Sevgili öğrenciler gece oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle yarın (bugün) Afyonkarahisar'da 1 gün okulları tatil ediyoruz. 1 günlük bu tatili kitap okuyarak geçirmenizi istiyorum. Tatilden sonra sizleri daha canlı bir şekilde okullarınıza bekliyoruz" dedi.

KÜTAHYA

Kütahya’da kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

UŞAK

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği açıklandı. Uşak'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulunarak okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan yeni açıklamada, 19 Ocak 2022 günü de mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, kar nedeniyle eğitim- öğretime ara verildi. Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.

KONYA

Konya’nın 25 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Konya'nın 25 ilçesinde tamamen, 3 ilçesinde de çok sayıda kırsal mahallede kar yağışından dolayı 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okulların tatil olduğu ilçeler şunlar:

"Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak."

Öte yandan, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede de eğitime 19 Ocak 2021 Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi.

NİĞDE

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildi açıklandı.

ADANA

Adana'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

BURDUR

Burdur'da il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü için buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği dikkate alınarak il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine karar verdi. Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kurul kararına göre Burdur merkez ve ilçelerinde tüm engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan (anne ve babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

AKSARAY

Aksaray'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

KASTAMONU

Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.

TUNCELİ

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 19 Ocak 2022 Çarşamba; 1 bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır” denildi.

KİLİS

Kilis Valiliği, il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılacaktır" denildi. Açıklamada ayrıca zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.

KARAMAN

Karaman’da aniden bastıran kar yağışı hayatı etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Karaman Valiliği merkez ve merkeze bağlı okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Karaman Valiliği de okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim, çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

BAYBURT

Bayburt’ta kar ve tipi dolayısıyla 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Kar yağışı ve tipi, Bayburt- Araklı yolu ile Bayburt- Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti. Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergahları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SİVAS

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Sivas’ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas Valiliği kazaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların önceden önlenmesi için Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

NEVŞEHİR

Nevşehir il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlar ise 1 gün idari izinli sayılacak.

DENİZLİ

Denizli'de yoğun kar nedeniyle Çameli, Babadağ ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Ocak Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri’de şiddetli kar yağışı nedeni ile 5 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Kayseri Valiliği tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 19 Oak Çarşamba günü Melikgazi,Kocasinan, Talas, Hacılar,İncesu ilçelerimizde eğitim öğretime ara verilmiştir.Hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır.”

YOZGAT

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu. Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, okulların kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır’ımız il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, eğitime bir gün süre ile ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarımızdan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerimiz, 19 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklar” ifadelerine yer verdi.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Osmaniye merkezde sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Bu kapsamda Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.Bahçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bahçe ilçemizde yoğun kar yağışı ve ulaşımın aksaması nedeniyle 19 Ocak 2022 tarihi Çarşamba günü tüm merkez ve köy okullarımızda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda, ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla, ilimiz genelinde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ÇANKIRI

Çankırı’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 5 ilçede 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi. Çankırı'da etkili olan soğuk hava sonrasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Çankırı’nın 4 ilçede tüm okullarda, 1 ilçede de taşımalı eğitime 19 Ocak çarşamba günü 1 gün ara verildi. Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerindeki tüm okulların 19 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu. Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağan kar yağışı nedeni ile okullar tatil edildi. Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARADENİZ'DE KAR TATİLİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar yağışı üzerine eğitime yarın (bugün) için ara verildi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Rize, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle valiliklerce eğitim-öğretim 1 gün süreyle tatil edildi. 4 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.

SİNOP

Sinop’ta hafta başından itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklama şu şeklide; "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 19 Ocak tarihinde Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerimizin tüm taşıma hatlarında, Erfelek'te tüm okullarda ve Dikmen'e bağlı Dağköy ile Büyükkızık köyü Kabaalan Mahallesi'nde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BURSA

Bursa'da kar yağışının etkili olduğu İnegöl, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Bursa'nın yüksek kesimleri ile İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İnegöl, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde buzlanma nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün ara verildi. İnegöl Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle, ilçemizdeki özel ve resmi okullarımızın tamamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında ve muhtelif kurslarda 19/01/2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile olan personelimiz de 19/01/2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

ERZURUM

Erzurum'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır denildi.

BİTLİS

Bitlis merkezde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

MERSİN

Mersin’in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”Kar yağışı sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü Gülnar ilçemizde (Büyükeceli İlkokulu/Ortaokulu hariç) yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

DÜZCE

Düzce’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de dari izinli sayılacağı da duyuruldu.

ARTVİN

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yardın eğitime ara verildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olmaya devam etmesi nedeniyle, il merkezi, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde eğitim öğretime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı günlerinin ardından çarşamba da eğitime ara verilmiş oldu.

HATAY

Hatay genelinde devam eden sağanak yağış sonrasında eğitime 1 günlük ara verildiği açıklandı. Vali Rahmi Doğan, Hatay’da devam eden kuvvetli yağış dolayısı ile eğitim-öğretime bir günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu kurumu personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ tehlikesi değerlendirilerek, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Devrek Kaymakamı Ümit Altay yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olmaya başladığını bildirdi. Kaymakam Altay, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

SAMSUN

Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, “Ladik ilçemizde gelişen olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşım açısından tehlike arz edebileceğinden önleyici tedbir olarak, ilçemizde bulunan okullarda 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verildi” denildi.

TOKAT

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası Valilik, 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyururken, Tokat merkez ve 6 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü, Almus, Başçiflik, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerimizde tüm okullarımızda; Tokat Merkez, Erbaa, Turhal, Zile, Artova, Pazar, Sulusaray ilçelerimize bağlı köy ve kasaba okullarımız ile taşıma kapsamında olan öğrencilerimiz için eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca eğitim öğretime ara verilen yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

ERZİNCAN

Erzincan’da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba günü il genelindeki tüm okullarımızda eğitim, öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu personelinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.” denildi.

DHA / İHA