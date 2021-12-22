Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Bitlis, Konya, Ordu ve Karabük gibi illerde binlerce okul tatil edildi. Valiliklerden yapılan açıklamalar ile kimi yerlerde il genelinde yapılan kar tatili bazı illerde ise belirli ilçelerde sınırlı kaldı. İşte, 22 Aralık 2021 kar tatili yapan iller ve ilçeler…





22 ARALIK 2021 KAR TATİLİ YAPAN İLLER VE İLÇELER

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

KONYA

Konya'da hafta sonundan itibaren etkili olan Kar Yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

ORDU

Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

KARABÜK

Karabük Valiliği, merkez ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

AĞRI

Ağrı’da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde bulunan tüm köy okulları ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime il genelinde bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

KASTAMONU

Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçelerinde tüm okullar, İnebolu ilçesinde lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullar ile Cide, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinde taşımalı eğitime 22 Aralık itibariyle 1 gün ara verildi.

BARTIN

Bartın’da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilirken uzaktan eğitime devam edileceği duyuruldu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

DÜZCE

Düzce’nin Yığılca İlçesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde taşımalı eğitim, Çukurca ilçesinin Çığlı ve Akkaya köylerinde ise kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim- öğretime bir gün süre ile ara verildiğini bildirdi.

SİNOP

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, 22 Aralık Çarşamba günü kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Nurhak ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı 4 okulda, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık'ta eğitime verilen aranın 1 gün uzatıldığı bildirildi.

GİRESUN

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ARTVİN

Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.