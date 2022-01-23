Türkiye Kar üzerinde baygın halde donmak üzereyken kurtarıldı

Kar üzerinde baygın halde donmak üzereyken kurtarıldı

Türkiye

Kar üzerinde baygın halde donmak üzereyken kurtarıldı

Elazığ'da kar üstünde baygın halde yatan ve donmak üzere olan bir vatandaş, jandarma ekiplerinin hayati müdahalesi ile son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı.

23 Ocak 2022, Pazar 17:53 Son Güncelleme:
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Elazığ'ın Merkez ilçesine bağlı Hankendi Sarılı köyü sınırları içerisinde meydana gelen olayda M.S. isimli şahıs, çalıştığı iş yerine gittiği esnada yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kaldı. 

112 acil sağlık ekiplerini arayan M.S., donmak üzere olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.

Hemen harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı yöne doğru hareket etmeye başladı. Olay yerine ilk varan jandarma ekipleri, M.S.'yi kar üstünde baygın halde donmak üzereyken buldu. Hemen araca alınan M.S., yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. M.S., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü kentte kar nöbeti tutan Mehmetçiğin bu hareketi ise yürekleri ısıttı.

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