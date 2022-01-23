Kar üzerinde baygın halde donmak üzereyken kurtarıldı

Elazığ'ın Merkez ilçesine bağlı Hankendi Sarılı köyü sınırları içerisinde meydana gelen olayda M.S. isimli şahıs, çalıştığı iş yerine gittiği esnada yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kaldı.

112 acil sağlık ekiplerini arayan M.S., donmak üzere olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.

Hemen harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı yöne doğru hareket etmeye başladı. Olay yerine ilk varan jandarma ekipleri, M.S.'yi kar üstünde baygın halde donmak üzereyken buldu. Hemen araca alınan M.S., yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. M.S., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü kentte kar nöbeti tutan Mehmetçiğin bu hareketi ise yürekleri ısıttı.