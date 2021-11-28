Bugün şiddetli lodos etkili oluyor. Peki nerelerde etkili olacak? Yeni haftada hava nasıl olacak? CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, lodosun bu akşamdan itibaren etkisini azaltacağını belirterek, "İstanbul'da sıcaklık bugün 20 dereceyi bile geçebilecek. Ama Salı akşamı ise 10 derecenin de altına düşecek. Dolayısıyla yarından itibaren Trakya'dan yağış başlıyor, öğleden sonra İstanbul'da yağışlar kuvvetli olabilir" dedi. İç Anadolu bölgesinde çarşamba günü kar yağışı beklendiğini belirten Şen, "Ankara dahil olmak üzere. Konya, Sivas bu civarlarda kar yağışı başlayacak Çarşamba günü" ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınında çok önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, şunları söyledi:

"Lodos batı bölgelerimizi etkisi altına almış vaziyette. Ege Bölgesi ve Marmara'nın güneyi ve doğusunda İstanbul da dahil olmak üzere etkili. Bunun dışında Antalya'da şiddetli yağmur vardı dün gece, bunun dışında önemli meteorolojik olay yok. Tabi yağış Anadolu'da var bugün ama önemli meteorolojik olay Fırtına, lodostan gelen.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Lodos fırtınasının iki tane önemli şeyi var. Birincisi arkasından yağmur gelir, ikincisi de lodos soba zehirlenmelerine neden olur. Lodoslu havalarda yüksek basınç olur. Dolayısıyla dumanı yukarı çıkartmaz, basar yukardan. Yanan sobada gaz çıkma ihtimali zayıf ama yanan ateşin üzerine kömür atılıyor. Atmayalım. Karbonmonoksit çok tehlikeli bir gaz. Kokusuz, farkına varamıyorsunuz. Lodos batı bölgelerimizde, İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Bu akşama kadar da etkisini sürdürecek.

LODOSUN ETKİSİ BU GECE AZALACAK

Bu geceden itibaren etkisini azaltacak. Çatı altlarında, ağaç altlarında durmayalım. araçlarımızı oraya koyalım. Yarın doğuya doğru gidecek lodos İç Anadolu bölgesinde yarın. Salı günü de en doğuya gidecek ve oradan da çıkacak Türkiye'den. Çünkü rüzgarlar kuzeye dönüyor.

İSTANBUL'DA SALI AKŞAMI SICAKLIKLAR 10 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

İstanbul'da sıcaklık bugün 20 dereceyi bile geçebilecek. Ama Salı akşamı ise 10 derecenin de altına düşecek. Dolayısıyla yarından itibaren Trakya'dan yağış başlıyor, öğleden sonra İstanbul'da yağışlar kuvvetli olabilir. Batı Karadeniz ve Marmara'nın hemen hemen tamamında.

ANKARA'YA ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR YAĞACAK

Sel riski yok ama yine de dikkat etmekte fayda var. Bir Haber daha verelim. O da İç Anadolu bölgesine Çarşamba günü kar geliyor. Salı gecesi ve Çarşamba günü. Kıyılara değil ama İç Anadolu bölgesine Ankara dahil olmak üzere. Konya, Sivas bu civarlarda Kar Yağışı başlayacak Çarşamba günü..."

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşullarının salı gününe kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Ankara'da rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada sağanakla ilgili de "29 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım Pazartesi akşam ve 30 Kasım Salı sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.

İZMİR İÇİN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın sabah beklenen fırtınaya karşı uyarıp İzmir'in doğu ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden il genelinde kuvvetli rüzgar, yerel olarak tam fırtına (70-110km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına sırasında meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Fırtınanın yarın gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

İzmir'in doğu ilçeleri için de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, bugün bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir'in doğu ilçelerinde (Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Torbalı, Bayındır) yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



