Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, sağanak yağışların yurdu etkisi altına almasının ardından hafta ortasında sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul da bugün bulutlu, sağanak yağışlı hava var. Yağışların öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü ise Marmara’da kar yağar” şeklinde açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji hafta ortasının ardından kar yağışı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok şehrini etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe gününden itibaren kar yağışları görülecek.

MARMARA VE BİRÇOK BÖLGEYE KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul (öğleden sonra), Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa yağışlı. İzmir'in kuzeyi ile Çanakkale de kuvvetli. Batıda güneyli kuvvetli rüzgarlar var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde devam ediyor. Çarşamba günü Kuzey Batı (Marmara) soğuk hava geliyor. Sıcaklıklar bugüne göre 10 C düşecek. Marmara’nın yükseklerine Uludağ, Kartepe kar yağar. Şehir merkezine kar yağmaz. Trakya, İç Ege Batı Karadeniz içi ve iç Anadolu’da kar yapar” şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Ankara’da Perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Ayın 20’sinden sonra ise Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne, Çanakkale gibi şehir merkezlerinde de kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

ARDAHAN SIFIRIN ALTINDA EKSİ 20.4 DERECEYİ GÖRDÜ

Ardahan Göle ilçesinde halk, dondurucu soğuklar nedeniyle zorluk yaşıyor. Kırağının etkisiyle ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıkarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin da büyük kısmı yeniden buzla kaplandı.

Şenol Kirman adlı vatandaş, soğuk havadan etkilendiklerini ifade ederek, “Bugün gerçekten içimize işleyen bir soğuk var. Araçlar buzla kaplanmış, takviyeyle çalıştırıyoruz. Alışık olsak da yine de soğuktan etkileniyoruz’’ dedi.

NEMRUT KALDERASINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Bitlis Tatvan'da önceki gün etkili olan kısa süreli kar yağışı yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü. Bugün ise ilçe merkezinde güneşli hava etkili olurken, yüksek kesimlerde ise sis bulutu etkili oldu. Öğle saatlerinde şehrin üzerine çöken sis bulutu şehri tamamen kaplarken, yüksek kesimler ise seyrine doyumsuz bir manzara ziyafeti sundu. Etkili olan sis bulutu Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Dünya'nın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kraterini ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün üzerini tamamen kaplayıp seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Nemrut Kalderasında göl üzerine çöken bulutlar kalderanın doğal güzelliğine ayrı bir güzellik katarken, Van Gölü üzerine çöken bulutlar ve Nemrut zirvesinden bakıldığında Süphan Dağı ise ayrı bir güzellik sundu.

Öte yandan; kendine hayran bırakan manzarasıyla görsel şölen sunan sis bulutunu izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise soluğu zirvede aldı.



