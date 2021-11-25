Türkiye Kar yağdı, Erzurum'da öğrenciler kar oynayarak okula gitti

Kar yağdı, Erzurum'da öğrenciler kar oynayarak okula gitti

Türkiye

Kar yağdı, Erzurum'da öğrenciler kar oynayarak okula gitti

Erzurum'da kar yağışı, kentte gece yarısı başladı. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde 10 santime ulaştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde de Ardahan, Muş, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kars'ta gece boyu yağmur yağdı

25 Kasım 2021, Perşembe 11:07 Son Güncelleme:
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Erzurum'da gece yarısı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde 10 santime ulaştı. Öğrenciler, sabah okula karla oynayarak gitti.

Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kar yağışı, kentte gece yarısı başladı. 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de etkili olan kar yağışı, kent merkezine kadar indi. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yağış sonrası güne kar manzarasıyla başlayanlar, şaşkınlık yaşadı. Kar altında kalan araçlar, fırça ile temizlenirken, öğrenciler ise karla oynayarak okula gitti.



'ERZURUM'A KAR ÇOK YAKIŞIYOR'

Hulisi Atalay, karın Erzurum'a yakıştığını, temizlik ve bereket getirdiğini belirterek, "Meteoroloj kar yağacağını söylemişti. Sabah uyandığımızda her taraf bembayazdı. Sevindik çünkü kar Erzurum'a çok yakışıyor. Karın yağması hem temizliktir hem de bereket. Yağanla karla birlikte havalar da ısındı" diye konuştu.

KARS'TA KAR YAĞDI

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan, Muş, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kars'ta gece boyu yağmur yağdı. Kars'ta sabaha karşı ise kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü. 

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