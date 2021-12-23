Türkiye genelinde ve İstanbul'da son günlerde etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgası, kar beklentisini yükseltti. Özellikle yılbaşında kar yağacak mı diye merak eden birçok kişi uzmanların açıklamasını bekliyor.

Peki, 2022 yılbaşında İstanbul’da kar yağacak mı? Yeni yılın ilk haftalarında Türkiye’yi nasıl bir hava bekliyor? CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan son meteorolojik tahminler ışığında önemli açıklamalarda bulundu.









"SICAKLIKLAR YERİNİ SOĞUĞA BIRAKACAK"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde batı bölgelerde yağışların duracağını ve Anadolu’da sıcaklıkların yerini soğuğa bırakacağını aktardı.

Prof. Dr. Orhan Şen, "İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ayaz ve don bekleniyor. Bunun dışında İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak, yağış görünmüyor. Karadeniz bölgesinde ise Sakarya'dan Artvin'e kadar karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha fazla görülecek" dedi.

'HAFTA SONU SICAKLIK 14 DERECEYE KADAR ÇIKACAK'

Önümüzdeki günlerde Türkiye’de hafta sonu sıcaklıkların yükseleceğini ifade eden Prof. Dr. Şen, sıcaklığın batıdan itibaren güneyli akımlara geçtiğini ve dolayısıyla lodosun hâkim olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu lodos epey bir süre devam edecek. Bu yüzden sıcaklıklar artacak ve İstanbul'da bugünlerde 5-6 derece olan sıcaklık, hafta sonu gündüz 14 dereceye kadar çıkacak. Fakat gökyüzü açık olduğu için geceleri Anadolu’da ayaz devam edecek" diye konuştu.

'YILBAŞINDA KAR YAĞIŞI GÖRÜNMÜYOR'

Yılbaşında Türkiye'nin büyük şehirlerinde kar yağışının beklenmediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, sıcaklıkların mevsim ortalamaları civarında olacağına dikkat çekti.

Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da yağmur yağabilir. Özellikle Uludağ ve Anadolu'daki yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Anadolu'nun diğer kesimlerinde bile yılbaşında kar yağışı görünmüyor ama bu değişebilir. Önümüzdeki 10 gün içinde tahmin yapmak zor, tutma ihtimali yüzde 70 civarında” uyarısında bulundu.

BU TARİHLERE DİKKAT!

Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşına kadar Türkiye'nin güney bölgesini etkisi altına alacak hava dalgasıyla birlikte sıcaklığın yükseleceğini söyledi.

Prof. Dr. Şen, “Yılbaşı akşamı yani Aralık 30 ve 31'inde Marmara'da yağmur var. Diğer bölgelerde ve dediğim gibi yüksek kesimlerde yani kayak yapılan yerlerde kar yağışı olabilir. O da kuzey kesimlerdeki dağları kapsıyor. Onun haricinde Türkiye'de yılbaşında şehirde hava sıcaklığı 13 derece seviyesinde olacağından kar görünmüyor” dedi.

Gülşah Karaman - Gonca Kocabaş / Milliyet.com.tr