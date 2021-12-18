Türkiye Kar yağışı ağaçları devirdi

Kar yağışı ağaçları devirdi

Türkiye

Kar yağışı ağaçları devirdi

Aksaray’da dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Beyaza bürünen kentte yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların kimisi devrildi, kimisinin ise dalları kırılıp sarkıklara neden oldu.

18 Aralık 2021, Cumartesi 02:01 Son Güncelleme:
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Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Aksaray’da da etkisini sürdürüyor. Dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlaya kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Gece yarısı da etkisini artırarak devam eden ve yaklaşık 23 saattir aralıksız yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi. Aralıksız yağan ve ağaçların dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların devrilirken, bazı ağaçlarda ise dalları kırılarak sarkıklara neden oldu. Hacı Hasanlı Mahallesi 702 sokakta yoğun kar yağışına dayanamayan 15 metrelik koca ağaç kökünden koparak park halindeki 68 FD 605 plakalı Hyundai marka otomobil ve 68 AK 353 plakalı Honda marka aracın üzerine devrildi.

Her 2 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla ağacı hızarla keserek polis ekiplerinin de yardımıyla kaldırdı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından üzerindeki dallardan kurtarılan otomobiller sahibinin gelmesiyle ağaç altından sürülerek çıkarıldı.

Öte yandan Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarında kar yağışı nedeniyle kimi dalları kırılan kimi dalları da yoğun kar yağışına dayanamayarak sarkan ağaç park halindeki 68 BV 578 plakalı Ford marka otomobilin üzerine düştü. Kent genelinde emniyet ve polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

İHA

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