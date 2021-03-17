Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

DHA





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