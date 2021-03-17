Türkiye Kar yağışı Ankara'da etkili oldu

Kar yağışı Ankara'da etkili oldu

Türkiye

Kar yağışı Ankara'da etkili oldu

Ankara'da 3 cemrenin ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Başkentte yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

17 Mart 2021, Çarşamba 09:34 Son Güncelleme:
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Gece saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

DHA


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