Türkiye Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü

Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü

Türkiye

Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü

Kazdağları’nın yüksek kesimleri öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

15 Aralık 2021, Çarşamba 20:18 Son Güncelleme:
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Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında sınır olan Kazdağları’nda Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kar yağışı etkili oldu.

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi yükseklerinde Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreyi aştı.

Ağaçlar beyaz örtüsüne kavuştu. Bölgede off road yapan Onur Sezer "Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde artan yağış ile Kazdağları beyaz örtüsüne kavuştu." dedi. Kar yağışının aralıklar ile Kazdağları’nda önümüzdeki haftada devam etmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE (İHA)

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