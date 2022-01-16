Türkiye Kar yağışı devam ediyor! Ekipler teyakkuzda

Kar yağışı devam ediyor! Ekipler teyakkuzda

Türkiye

Kar yağışı devam ediyor! Ekipler teyakkuzda

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 50 köye ulaşım kapandı. Gece gündüz çalışan ekipler, 47 yolu ulaşıma açtı.

16 Ocak 2022, Pazar 19:36 Son Güncelleme:
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Düzce’de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle kar kalınlıkları yer yer 30 santimetreye ulaştı. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 90 santimetreye çıkarken, 50 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşımın açılabilmesi için kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren çalışmalarına başladı. Gece saatlerinden itibaren yapılan çalışmalarda 47 köy yolu trafiğe açıldı. Kalan köy yollarında ise çalışmalara devam edilirken, yağış ile birlikte diğer yolların da kapanmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

DÜZCE (İHA)

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