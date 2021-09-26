Türkiye Kar yağışı etkili oldu! Araçlar yolda kaldı

Kar yağışı etkili oldu! Araçlar yolda kaldı

Türkiye

Kar yağışı etkili oldu! Araçlar yolda kaldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Kavron Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü, bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.

26 Eylül 2021, Pazar 19:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da kar yağışıyla beyaza büründü. Aralıkla etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylaya çıkan bazı yollar kapandı, bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı.

Sürücüler kara saplanan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makineleri ile kapanan yayla yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN(Rize)(DHA) 

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Görünen köy
Rauf Tamer
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Hakan Çelik
Biden yönetiminde ABD ile toparlanma çok zor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trafikte bunu yapan sürücüler yandı! Ceza yağdı