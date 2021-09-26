Türkiye Kar yağışı etkili oldu! TIR'lar yolda kaldı

Kar yağışı etkili oldu! TIR'lar yolda kaldı

Türkiye

Kar yağışı etkili oldu! TIR'lar yolda kaldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

26 Eylül 2021, Pazar 00:23 Son Güncelleme:
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde birçok TIR yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı.

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir TIR, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.

AA

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