Kar yağışı etkili oldu! TIR'lar yolda kaldı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
26 Eylül 2021, Pazar 00:23 Son Güncelleme:
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde birçok TIR yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı.
Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir TIR, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.
AA
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