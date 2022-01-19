Yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde birçok il ve ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. İşte, 20 Ocak 2022 Perşembe günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler..

VAN

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın için tatil edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

AĞRI

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerindeki tüm okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelimiz de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle 16 ilçede eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kastamonu’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava şartları sebebi ile Kastamonu’nun 16 ilçesinde eğitime 20 Ocak Perşembe günü 1 günlük ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

Kastamonu kent merkezi ile Araç, Tosya ve Seydiler ilçelerinde eğitim ve öğretimin devam edeceği kaydedildi. Eğitime ara verilen ilçelerce engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar tatili valilik kararı ile bir gün daha uzatıldı.

Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 20.01.2022 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

HAKKARİ

Hakkari’de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kamu, kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİTLİS

Bitlis’in Ahlat ilçesinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapanırken eğitime 20 Ocak günü ara verildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ahlat ilçesinde de kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Öte tandan Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Bitlis il merkezi ile 6 ilçesindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20.01.2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime gün ara verildiği belirtildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yaşanan tipi ve fırtına sebebiyle Ahlat-Karahasan, Malazgirt-Karahasan yolunun saat 14.50 itibariyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

KARS

Kars'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle bugün eğitim ve öğretime ara verildi. Kars merkez ve 7 ilçesinde yarın da okullar kar tatiline devam edecek.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars Valiliği tarafından bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle valilik kar tatilini bir gün daha uzattı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.01.2022 Perşembe günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır'' denildi.

RİZE

Rize’de kar yağışı nedeniyle yarın için de okullarda eğitime ara verildi.

Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesinin kararının ardından Rize Valiliği, yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022- Perşembe) süre ile uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, aşırı buzlanma beklendiğini belirterek, okulların 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARABÜK

Karabük’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ve oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesi'nde eğitim öğretime 1 gün, 4 ilçede bulunan meslek yüksek okullarında ise 2 gün daha ara verildi.

Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosu 19 Ocak 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Elazığ genelinde devam eden kar yağışı ve akabinde beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Üniversitemizde eğitime 1 gün daha ara verilmesine, bu kapsamda, 20 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan final sınavlarının 25 Ocak 2022 Salı günü aynı saatlerinde online olarak yapılmasına, Baskil, Karakoçan, Keban ve Kovancılar ilçelerinde bulunan meslek yüksekokullarımızda ise 20 Ocak 2022 Perşembe günü ve 21 Ocak 2022 Cuma günü eğitime 2 gün süreyle ara verilmesine, 4 ilçemizde bulunan meslek yüksekokullarımızda 20 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan sınavların 25 Ocak 2022 Salı günü aynı saatlerinde, 21 Ocak 2022 Cuma günü yapılacak olan sınavların ise 26 Ocak 2022 Çarşamba günü aynı saatlerinde online olarak yapılmasına, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi sınavları hakkındaki kararların ilgili fakültelerin Dekanlıkları tarafından duyurulmasına, üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personellerimizin 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle daha idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptığı açıklamada, " 20 Ocak 2022 Perşembe günü taşımalı eğitimle beraber köy okullarımızın tamamında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KİLİS

Kilis Valiliği, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kilis genelinde meydana gelen kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında 20 Ocak 2022 Perşembe günü Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli, idari izinli sayılmaya devam edilecektir. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız önemle rica olunur.” ifadesine ver verildi.

İHA-DHA



