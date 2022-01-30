Türkiye Kar yağışı geliyor! Valilik paylaştı: Dikkatli olun

Kar yağışı geliyor! Valilik paylaştı: Dikkatli olun

Türkiye

Kar yağışı geliyor! Valilik paylaştı: Dikkatli olun

Ankara Valiliği, bugün akşamdan itibaren kent genelinde kar yağışı beklendiğini ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

30 Ocak 2022, Pazar 18:25 Son Güncelleme:
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Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de bu paylaşımı alıntılayarak "Yarın sabah saatlerinde trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.

ANKARA (DHA)

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