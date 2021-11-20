Kar yağışı ile beyaza büründü
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte doğa, beyaz örtüyle kaplandı.
20 Kasım 2021, Cumartesi 18:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye’nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kastamonu’nun Karadeniz sahilinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunun Isırganlık mevkisindeki kar yağışı, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi’nde yoğunlaştı. Kar yağışıyla birlikte doğa, beyaz örtüyle kaplandı.
AA
BUNLARI DA OKUYUN