Türkiye Kar yağışı İstanbul sınırında! Etkisini giderek artırıyor

Kar yağışı İstanbul sınırında! Etkisini giderek artırıyor

Türkiye

Kar yağışı İstanbul sınırında! Etkisini giderek artırıyor

Bolu’da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı kesiminde de etkili oluyor.

28 Şubat 2022, Pazartesi 18:42 Son Güncelleme:
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Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalarla ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

BOLU (İHA)

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