Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BATI VE ORTA KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU KARADENİZ'DE SON DURUM

Bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, zaman karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kar yağışının yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR!

Halen devam eden yağmur ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışların, zamanla kar yağışına dönerek, yarın (Perşembe) sabah saatlerine kadar Tunceli il geneli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın kuzey ve Bingöl'ün kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri), Hakkari, Bitlis, Batman, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van’ın güney, Muş’un güneybatı, Diyarbakır’ın kuzeydoğu ve Bingöl’ün güneydoğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, İzmir hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m²), iç kesimlerde ise yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması, Kar yağışlarının, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Muş'un güneybatı, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve rakımı 1100 metre üzeri olan yerlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

12 DERECE DÜŞÜCEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Isparta genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada yarın akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sahil kesimlerde 0 ila 3 derece iç kesimlerde ise -5 ila -15 derece civarında olması tahmin ediliyor.