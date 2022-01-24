İstanbul'da şiddetli kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kararları açıkladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, canlı yayında kar yağışının devam edeceğini bildirdi.





CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Orhan Şen İstanbul'daki son durumu şöyle aktardı:

''Avrupa Yakası'nda sabaha kadar devam eder kar yağışı. Kış lastiksiz çıkıyorlar. Bu gece İstanbul'u soğuk geceler bekliyor. Avrupa Yakası'nda kar yağışı devam edecek.''

Şen, "Biraz sonra dona çekecek yol, dona çektiği zaman daha da kötü olacak. Anadolu Yakası'nda bu kadar problem olduğunu zannetmiyorum. Bastığımız yerler donmaya başladı, daha da kayganlaşacak. Araçlar hareket edemeyecek" dedi.

Şen, haftalar öncesinden bu yağışın belli olduğunu belirtti.

Öte yandan birçok aracın trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve yolda kaldığı görüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA SON DURUM NE?

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu Anadolu Yakası'nda son durumu aktardı. Anadolu Yakası'nda durumun oldukça sakin olduğu görüldü.



