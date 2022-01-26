Meteoroloji’nin günlerce öncesinden uyardığı kar yağışı İstanbul’u fena vurdu. Trakya üzerinden gelen karla birlikte kentin 3 ana arteri TEM, E-5 ve Kuzey Marmara Otoyolu, kış lastiği olmayan araçların karıştığı kazalarla kilitlendi. Araçların kıpırdayamadan saatlerce beklediği yollara kar küreme araçları da giremeyince binlerce kişi mahsur kaldı.

AKOM’un verilerine göre önceki gün öğle saatlerinde hızını arttıran Kar yağışı, İstanbul Havalimanı’nın da bulunduğu kuzey hattında 1 metrelik örtü oluşturdu. Arnavutköy, Çatalca, Hadımköy Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Avcılar en fazla kar alan ilçeler oldu. Ortalama kar kalınlığı 30-50 santimetreyi buldu.





İSTANBUL'DA YOLLAR İLK DAKİKADAN KAPANDI

Karın yoğunlaştığı saat 13.00 civarında TEM, E-5 ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda kış lastiği takmayan araçlar nedeniyle kazalar meydana geldi ve Trafik durdu. Bu 3 ana akstaki kazalara müdahale edilemediği için trafik katlanarak arttı.

MESAİ SAATLERİ ERKEN BİTECEK

İstanbul Valiliği resmi kurumlardaki mesaileri saat 15.30’da sona erdirme kararı aldı. Alışveriş merkezlerinin saat 19.30’da kapanacağı açıklandı. Fabrikalar ve işyerleri de erken paydos etti ancak bu kaosu daha da arttırdı. Anayollara bağlanamayan sürücüler bu kez de ara yolları tıkamaya başladı. Yakıtı biten bazı araçlar yol kenarına terk edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DURDURULAN UÇUŞLAR KADEMELİ BAŞLADI.

Esenler, Harem ve cep otogarlarından otobüslerin çıkışına yasak getirildi. Pistleri yaklaşık 1 metre kar altında kalan İstanbul Havalimanı’ndan da durdurulan uçuşlar ve inişler dün gece tekrar kademeli başladı.

Araçlarını bırakan ya da servislerden inen binlerce kişi saatlerce yol yürüyerek evlerine ulaştı. Seferleri durmayan metrobüslere ise yoğunluk nedeniyle binmek mümkün olmadı. Ek seferler konulsa da yoğunluk bir türlü azalmadı. Evlerine ulaşamayan 3 bin kişi otellerde, misafirhanelerde, yurtlarda ya da camilerde konakladı.

İSTANBUL’A GİRİŞ YASAĞI KALKTI

İstanbul’a Trakya’dan girişler durduruldu. Polisler kar yağışının yoğun olmadığı Silivri’de tüm araçları durdurarak İstanbul’a girişlerine izin vermedi. Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Buradan da İstanbul yönüne trafik akışı verilmedi. Tüm araçlar Kuzey Marmara Otoyolu’nda dinlenme tesislerine yönlendirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün saat 16.00’da yaptığı açıklamada, İstanbul’a Trakya ve Anadolu’dan giriş yasağının kaldırıldığını açıkladı.

‘ARAÇLARINIZI ALIN’

- Kuzey Marmara Otoyolu’nda mahsur kalan yüzlerce kişiye, sabah saat 07.00 sıralarında ulaşılabildi. Ekiplerin müdahalesiyle otoyol tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Yollarda bırakılan araç sahiplerine “Gelip alın” çağrıları yapıldı. Belediye ve karayolları ekipleri yolları açarken İstanbul’da kar esareti yaklaşık 17 saat sonunda bitti.

METROBÜS, METRO VE TRAMVAY DURAKLARINA AKIN ETTİLER

İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle önceki gün D-100 Karayolu’nda trafik uzun süre durdu. Otobüs ve dolmuş seferlerinin aksaması üzerine vatandaşlar metrobüs, metro ve tramvay duraklarına akın etti. Otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, E-5 karayolundan yürümeye başladı. Toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

KÜREKLE DÖNDÜLER

Yoğun kar nedeniyle önceki akşam trafikte kalan ve araçlarını terk eden sürücüler, dün araçlarını almaya geldi. Basın Ekspres Yolu’nda kürekle aracının başına gelenler yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda araçlarını kaldıkları yerden çıkardı. Yanında küreği olmayanlar araçlarını iterek ya da lastiklerinin altına kartonlarla destek yaparak kaldıkları yerden çıkarmaya çalıştı. Kimileriyse benzini bittiği için aracını park etmek zorunda kaldı. En yakın benzin istasyonuna giderek yakıt aldıktan sonra aracını park ettiği yerden çıkardı.



