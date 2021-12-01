Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika değerlendirmelerine göre ise fırtınadan sonra yurdun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan; ülke genelindeki sıcaklıkların da 12 derece birden düşerek mevsim normallerinin altına ineceği kaydediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar ve karla karışık yağmur uyarısı geldi. Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kar görülecek. İşte kar yağışının beklendiği iller ve yapılan son dakika uyarıları!

Meteoroloji, "Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." açıklamasında bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Beklenen yağışların Hatay'ın kuzeyi ve kıyı kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar (15-40 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

HAVA DURUMU: HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve kıyı kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı,

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Bolu çevrelerinin bu sabah ve akşam saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda hifif yağmur ve sağanak, iç kesimlerde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sbu sabah ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı







