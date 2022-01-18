Türkiye Kar yağışı nedeniyle Çemişgezek feribot seferleri durduruldu

Kar yağışı nedeniyle Çemişgezek feribot seferleri durduruldu

Türkiye

Kar yağışı nedeniyle Çemişgezek feribot seferleri durduruldu

Olumsuz hava şartları nedeniyle Elazığ ile Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi arası feribot seferleri geçici süreliğine durduruldu.

18 Ocak 2022, Salı 19:19 Son Güncelleme:
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Elazığ ve çevre illerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı karayolunda olduğu gibi feribot ulaşımında da ulaşımı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda kar yağışı nedeniyle oluşan sisin görüş mesafesini düşürmesinden dolayı Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferleri geçici süreliğine durduruldu.

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı feribot seferleri geçici süreliğine durdurulmuştur" denildi.

İHA

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