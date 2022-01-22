Türkiye Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Türkiye

Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 20:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan D-100 karayolunda kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede yolun karla dolmasıyla trafik bir süre durma noktasına geldi. Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı karayolu, karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hem Gerede hem de Karadeniz istikametine geçişlerin kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede kar yağışı devam ediyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tuhaf bir durum
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kar yağışı etkisini artırdı