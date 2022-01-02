Türkiye Kar yağışı şiddetini artırıyor! 62 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı şiddetini artırıyor! 62 köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye

Kar yağışı şiddetini artırıyor! 62 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki 62 köy yolu, ulaşıma kapandı.

02 Ocak 2022, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Kentte etkili olan kar yağışı, yükseklerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü. Gece etkisini artıran yağış sonrası kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti.

Kar nedeniyle 4 ilçede 62 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolları açmaya çalışıyor.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE(DHA)

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