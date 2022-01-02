Kar yağışı şiddetini artırıyor! 62 köy yolu ulaşıma kapandı
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki 62 köy yolu, ulaşıma kapandı.
02 Ocak 2022, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Kentte etkili olan kar yağışı, yükseklerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü. Gece etkisini artıran yağış sonrası kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti.
Kar nedeniyle 4 ilçede 62 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolları açmaya çalışıyor.
Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE(DHA)
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