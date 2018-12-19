Kar yağışı Silivri'yi beyaza bürüdü Meteoroloji'nin uyarısının ardından kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un Silivri ilçesi tamamen beyaza büründü. İstanbul'un bazı ilçelerinde ise kısa süreli kar yağışı etkili oldu. İstanbul genelinde saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti