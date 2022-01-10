Türkiye Kar yağışı sonrası hayat durma noktasına geldi

Kar yağışı sonrası hayat durma noktasına geldi

Türkiye

Kar yağışı sonrası hayat durma noktasına geldi

Bitlis ve ilçelerinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 19:26 Son Güncelleme:
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Bitlis ve ilçelerinde kar kalınlığı kent merkezinde 60, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Kent merkezinde zaman zaman tipi şeklinde yağan kardan dolayı hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşarken evlerin çatılarda 20 santimetrelik buz sarkıtları oluştu.

Bazı evler kara gömülürken vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinden dışarıya çıkamaz duruma geldi.

Yağan kar ile birlikte vatandaşlar çatı ve evlerinin önünde biriken karları temizlerken belediye ve özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına zor şartlar altında devam ediyor.

Öte yandan, kent merkezinde oluşan kartpostallık manzaralar drone ile görüntülendi.

BİTLİS (İHA)

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