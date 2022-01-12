Türkiye Kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinde son durum

Kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinde son durum

Türkiye

Kar yağışı sonrası İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla yağan kar yağışı etkili olurken, İBB verilerine göre yoğunluk mesai saati bitimiyle birlikte yüzde 65 seviyelerine yükseldi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 18:58 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde de aralıklarla etkili olan kar yağışı, Megakentin trafiğini olumsuz etkiledi. Mesai saatinin bitimiyle vatandaşların da yola çıkması trafikte yoğunluğa neden oldu. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 65 seviyelerine yükseldi.

İSTANBUL (İHA)

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