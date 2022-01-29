Kar yağışı sonrası tezgahlarda hamsi bolluğu!

Kentte 6 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından havaların normale dönmesiyle balıkçılar denize açıldı.









Sabah saatlerinde karaya avladıkları hamsiyle dönen balıkçıların geçen bir haftanın ardından yüzü güldü.

Boşalan tezgahlar tekrar hamsiyle doldu. Hamsinin kilosu 30 TL'den satışa sunuldu. Merkez Balıkhanesi esnafından Bayram Yılmaz, hamsinin boy ve kalınlığının ideal seviyeye geldiğini söyledi. Hamsinin daha da bollaşmasını beklediklerini söyleyen Yılmaz, "Türkiye genelinde hava muhalefeti nedeniyle kar sularının denize inmesi ile birlikte hamsi bolluğu yaşanmaya başladı." diye konuştu.

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)







