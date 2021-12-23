Türkiye Kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

Türkiye

Kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

Van'da 3 gün önce etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan Bahçesaray yolu bugün açıldıktan sonra akşam saatlerinde tekrar kapandı.

23 Aralık 2021, Perşembe 20:47 Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve fırtına etkili olurken, Van’ın yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Önceki gün bölgede etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapanmıştı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar kapsamında saat 13.00 sıralarında yol tek şeritten trafiğe açıldı.



Ekiplerin yol genişletme çalışmaları devam ettiği sıra, akşam saatlerinde etkili olan tipi ve fırtınadan dolayı yol tekrar ulaşıma kapandı. Yoğun tipi ve çığ tehlikesinden dolayı çalışmalara ara verildi.

VAN (İHA)

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