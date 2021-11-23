Son dakika haberine göre, Meteoroloji bugün için İstanbul’da kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulunmuştu. Sabah saatlerinde başlayan yağışların, Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan akşam saatlerinden itibaren Kayseri’nin kuzeyi, Yozgat’ın doğusu ve Sivas’da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba günü Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Kayseri’nin kuzeyi, Yozgat’ın doğusu ve Sivas’da yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Çarşamba ve Perşembe günleri Adana’nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trakya Kesimi zamanla bölge genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ile Adana çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.







