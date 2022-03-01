Türkiye Kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı

Kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı

Türkiye

Kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı

Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

01 Mart 2022, Salı 18:15 Son Güncelleme:
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Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Suşehri kara yolundaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)

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