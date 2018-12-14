Kar yağışında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Şuhut ilçesine bağlı Gali Çayı’nda mahsur kalan yavru köpeğin havlaması ile etrafta bulunan vatandaşlar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a haber verdi.

Başkan Bozkurt, konu ile hassas bir şekilde ilgilenerek Şuhut Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerini görevlendirdi.

İTFAİYE YARDIMINA YETİŞTİ

İtfaiye ekipleri Gali Çayı’na gelerek mahsur kalan yavru köpeğin imdadına yetişti. Başarılı bir operasyon ile kurtarılan yavru köpek barınağa götürüldü.

Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan yavru köpeğe ekmek ve süt verildi.



