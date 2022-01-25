Türkiye Kar yolları kapatınca gelin almaya traktörle gittiler!

Kar yolları kapatınca gelin almaya traktörle gittiler!

Türkiye

Kar yolları kapatınca gelin almaya traktörle gittiler!

Çorum Mecitözü'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobille ulaşım sağlanamayınca damat Murat Arslan, gelin Melike Uzun’u 15 traktörle oluşturulan konvoyla aldı.

25 Ocak 2022, Salı 17:11 Son Güncelleme:
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Mecitözü ilçesine bağlı Kargı köyünde kar yağışı etkili oldu. Otomobillerle ulaşım sağlanamayınca damat Murat Arslan ile akrabaları 15 traktörle konvoy oluşturarak gelin almaya gitti. Köyün üst mahallesine çıkan damat ve akrabaları gelin Melike Uzun’u traktöre bindirerek köy merkezine indirdi. Çift köyde yapılan düğün ile evlendi.

Damadın ağabeyi Adem Arslan, “Davetliler kış şartlarından dolayı kendi araçlarıyla düğün konvoyuna katılamadı. Biz de çare olarak traktörleri düşündük. Güzel bir düğün merasimi oldu, mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz” dedi.


DHA

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