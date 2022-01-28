Türkiye Kar yolları kapattı, 2 hasta ekiplerce kurtarıldı

Kar yolları kapattı, 2 hasta ekiplerce kurtarıldı

Türkiye

Kar yolları kapattı, 2 hasta ekiplerce kurtarıldı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde hasta iki vatandaş, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve 112 Acil Servis çalışanları tarafından kurtarıldı.

28 Ocak 2022, Cuma 23:13 Son Güncelleme:
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Siirt’in Pervari ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde hasta ihbarı alan ekipler harekete geçti. Köy yollarının yağan aşırı kardan ötürü kapandığını ve bu sebepten dolayı hastaları ilçe merkezine getiremedikleri ihbarını alan ekipler yolun açılmasını sağlayarak, hasta Hüseyin Tezcan (75) ve Mehmet Erten’i (22) 112 Acil Servis ekiplerine teslim ederek tedavi altına alındı. Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan hastaların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

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