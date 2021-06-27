Kara Buğday Faydaları Ve Yararları: Kara Buğday Neye İyi Gelir?

Karabuğday; tek senelik ve geniş yapraklı bir bitkidir. Yaprakları kap şeklinde olup, dallarının sonunda ufak beyaz çiçek kümeleri bulunmaktadır. Zayıf köke sahip olması ve kırmızımsı dik gövdesiyle bilinir. Buğday, arpa, pirinç gibi tahıllardan daha farklı fakat tahıla benzer bir bitki türüdür. Hem benzerlik hem de farklılık bulunmaktadır. En önemli farkı ise; karabuğdayın çift çenekli olmasıdır. Karabuğday tohumunun kabuk rengi, mat kahverengi, parlak siyah ya da gri olabilir.

Karabuğday Faydaları ve Yararları

Karabuğdayın insan sağlığına olan faydaları oldukça fazladır. Bunlar;

- Karabuğday, bol bol magnezyum bulundurduğu için kan şekerinin dengelenmesine destek olmaktadır. Bu sayede şeker hastalarına şifa olduğu söylenebilir.

- Tansiyonu ve kolesterolü düşürmesi ile kalp- damar hastalıklarına yakalanma oranını düşürmektedir.

- İçerisinde yer alan potasyum başta olmak üzere pek çok faydalı maddenin etkisi ile yüksek tansiyonu düşürme konusunda oldukça başarılıdır.

- Karabuğday kabukları ile yapılan yastıklar, boyun ve baş bölgesinde bulunan ağrıları alarak, iyileştirici etki göstermektedir. Bu sayede huzurlu bir uyku sağlamaktadır.

- Lifli yapısından ötürü boşaltım ve sindirim sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. Bilhassa bağırsak sağlığını koruma konusunda çok önemli rolleri bulunmaktadır.

- Kolin isimli madde ile karaciğerin yağlanmasını azaltmaktadır.

- İçerisinde yer alan yüksek protein ve lif ile düşük yağ sayesinde kilo vermek isteyenlerin yardımına koşmaktadır.

Karabuğday Neye İyi Gelir?

Karabuğdayın insan sağlığı açısından iyi geldiği birden fazla durum bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Şeker hastalığı olanla için önemli bir besin kaynağıdır. Kan basıncını ve kan yağını düşürme özelliklerinden ötürü karabuğday, şeker hastaları adına oldukça faydalı bir alternatiftir. Kardiyovasüler rahatsızlıkları önleyici bir etkisi vardır. Karabuğday; kan şekeri düzeyini de düşürmeye destek olur.

- Karabuğday kabızlık için uygundur. Karabuğday içerisinde bulunan lif zenginliği sayesinde kabızlık probleminden kurtulmak mümkündür. Lif içeriği, bağırsakların düzenlenmesi ve bağırsakların geliştirilmesi adına yararlıdır. Karabuğday ile alakalı pek çok bilimsel çalışmada, kolon kanserini önlemeye destek olduğu belirtilmiştir.

- Kansere karşı koruyucu etkileri bulunan karabuğday, belli kanser çeşitleri ile savaşmaya destek olacak antioksidanlar ve fenolik bileşikler içermektedir. Karabuğday içerisinde yer alan antioksidanların bazısı, hücrelerini serbest radikal hasara karşı koruyan ve kanserin yayılmasına neden olacak tehlikeli inflamasyon çeşitlerini önleyen bileşenleri içermektedir.

- Karabuğday, Alzheimer tedavisinde oldukça faydalıdır. Karabuğday, içermiş olduğu antioksidanlar ile beyin fonksiyonlarını destekleyerek, Alzheimer hastalığının tedavisinde olumlu rol oynamaktadır.

- Karabuğday, kalp sağlığının geliştirilmesinde yardımcıdır. Karabuğday; kalp sağlığını korumak adına oldukça önemli olan ve iltihapları azaltmaya yardımcı olur. Kötü kolesterolün düşmesine yardımcıdır. Bu kardiyovasküler faydaları sağlayan karabuğday içerisinde, kan basıncını düzenlemeye ve kolesterolü düşürmeye destek olan bir çeşit antioksidan olan phytonutrient bulunmaktadır.

- Karabuğday, çölyak hastaları için oldukça önemli bir besindir. Arpa, buğday gibi kepekli tahıllar ile aynı biçimde kullanılmasına karşın, karabuğday dolay şekilde glütensizdir. Bu durum ise çölyak hastalığı ya da tahıl duyarlılığı olan bireyler adına benzersiz bir tercihtir.

- B1 ve B2 vitamini açısından oldukça zengin olan karabuğday, bir yetişkinin günlük B1 vitamini ihtiyacının belli bir oranını karşılamaktadır.

- İçerdiği bileşenler sayesinde kilo verme konusunda da sıkça tercih edilmektedir.