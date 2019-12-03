Black Friday'in sona ermesi ile Türkiye'de yapılan alışveriş miktarı da belli oldu. Daha önceki yıllarda mağaza önlerinde oluşan kuyruklar ise yerini online alışverişe bıraktı.

Bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyon 564 bin ürün satışı yapılırken, bu yıl satılan ürün sayısı yüzde 45 artış göstererek 2 milyon 265 bin oldu. Tüketiciler bu yıl online alışverişi tercih ederken, en çok satın almanın yapıldığı saat aralığı 00:00 - 01:00 olarak kayıtlara geçti. Markaların uzun zamandır hazırlık yaptığı kampanyalar ise mail ortamında tüketicilere ulaştı. Kampanya süresi boyunca toplamda 92 milyon elektronik posta tüketiciye ulaştı.

İlk sırada giyim ve kozmetik var

Satın alınan ürün kategorilerine bakıldığında ise en çok satış giyim ve kozmetik alanında yapıldı. Onu ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları takip etti. Satın alma işlemleri ağırlık olarak masaüstü cihazlardan yapılsa da tüketiciler araştırmalarını mobil uygulamalar üzerinden yaptı.

Kadınlar ve erkekler arasındaki alışveriş oranları

Related Digital CEO’su Sedat Kılıç konu hakkında yaptığı açıklamada, ABD’de alışveriş hacminin 90 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade ederken, dünya çapında bu rakamın 200 milyar doları aşacağını belirtti. Ver”ileri değerlendiren Kılıç “Dünya genelinde erkekler, kadınlara göre daha fazla alışveriş yapıyor. Bu oran yüzde 53’e, yüzde 47. Ülkemizde ise yüzde 58 oran ile kadınlar Black Friday’de daha fazla alışveriş yapıyor. Kullanıcıların yaş ortalamasına baktığımızda da ilginç bilgiler ortaya çıkıyor. Örneğin sepet ortalaması en düşük olan grup 30 yaş altındakiler. Ancak totalde en çok alışveriş yapanlar da yine 30 yaş altındakiler” dedi.



