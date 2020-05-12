Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti

Rol aldığı sinema filmleri ve TV şovlarıyla tanınan 31 yaşındaki oyuncu Kara Keough Bosworth, ikinci kez anne oldu. Çift, corona virüs tehlikesi nedeniyle oğullarının evde doğmasına karar verdi. Kara Keough, bebeğini herhangi bir tıbbi yardım almadan evinde dünyaya getirdi. Fakat o sırada bazı beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşandı.

6 gün sonra kaybetti

McCoy adı verilen minik bebek, doğum sırasında nadir olarak görülen, "omuz distosisi" sorunuyla karşılaştı. Beyne ciddi hasar veren bu durum da sadece altı gün sonra minik McCoy'un ölümüne neden oldu. Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth'un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı.

"Tanrı'ya bebeğimi kurtarması için dua ettim"

Bebek McCoy'a eve çağrılan ambulans ekibi tarafından hemen tıbbi müdahale yapıldı, ancak bebek kurtarılamadı. Keough ve eşi Kyle sadece altı gün minik bebekleriyle dört kişilik bir aile olarak yaşadı. Altı günün sonunda minik McCoy hayata veda etti. Geçtiğimiz Nisan ayının 12'sinde meydana gelen bu olayın ardından Kara Keough ve eşi Kyle ilk kez online bir röportaja konuk oldu. Çift, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Kara Keough ağlayarak "Tanrı'ya bebeğimi kurtarması için dua ettim" diye konuştu.

"Baba lütfen oğluma iyi bak"

Kara Keough, sosyal medya hesabından da duyduğu büyük acıyı takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncu, bir süre önce kaybettiği babasının fotoğraflarını paylaşarak "Baba lütfen oğluma iyi bak. Şimdi cennette, bir büyükbaba olarak görevlerin var" mesajını yazdı. Takipçileri bu paylaşımlara, Kara Keough'u destekleyen ve acısını paylaşan yorumlar yazdı.



