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  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu! 51 kişi için gözaltı kararı verildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu! 51 kişi için gözaltı kararı verildi

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5’i yarbay, toplam 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 20’sinin halen aktif görevde bulunduğu açıklandı

09 Ekim 2018, Salı 10:40 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 10:41
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 51 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

27 İLDE OPERASYON

Örgüt ile irtibatları tespit edilen 5 yarbay, 12 binbaşı, 31 yüzbaşı, 1 üsteğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 20’sinin aktif görevde olduğu belirlenirken, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara ve 27 ilde operasyon başlatıldı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)


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