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Ankesörlü telefon soruşturmasında 64 gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda 35'i muvazzaf asker, 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

17 Aralık 2018, Pazartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Ankesörlü telefon soruşturmasında 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 35 astsubay ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda daha önce gözaltına alınanların itirafları sonucu örgütle bağlantıları tespit edilen 20 astsubay ve 9 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli askerlerden 35'inin hâlâ görevde olduğu belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince operasyonların sürdüğü bildirildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)


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