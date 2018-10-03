İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerden o günün döviz kuru üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 lira gönderildiği tespit edildi.

KOMİSYON ALIYORLAR

Devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından bazı kişilere yönelik başlatılan soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. 267 kişinin hesap hareketleri incelendiğinde, yurt dışına yapılan transfer işlemlerinden hemen önce ya da sonra ‘komisyon’ şeklinde ödemeler aldıkları belirlendi. Bu işlemlerin kişilerin mali ve ticari profilleri ile uyumsuz olduğu, kişiler arasında organize bir ilişki bulunduğu saptandı.

ABD'DEKİ İRANLILAR

Araştırmalarda özellikle 2017 yılından itibaren Türkiye üzerinden ABD’de yerleşik ve çoğunluğu İran uyruklu şahıslara yönelik yüksek tutarlı transferler dikkat çekti. Bir yandan hesaplara transfer yapılırken, bir yandan da piyasadaki dövizin toplanıp kuryeler vasıtasıyla yurt dışına çıkarıldığı da tespit edildi. Tüm bu saptamaların ardından yurt içi para transferleri olan çoğunluğu İran uyruklu 103 yabancı, yüksek tutarlı transfer işlemi gerçekleştiren 40 şüpheli ve vekaletle işlem yapan 8 şüphelinin aralarında olduğu toplamda 417 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Dün akşam saatlerine kadar 280 kişi gözaltına alındı.

PKK VE FETÖ BAĞLANTISI

Bazı şüpheliler hakkında MASAK veritabanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen istihbari verilerde de PKK, FETÖ, DHKP-C, Hizbullah gibi ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğu tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda, yapılan işlemlerden bir kısmının da Türkiye’nin ekonomik güvenliği bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.