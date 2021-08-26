Dünya, günlerdir Afganistan ile yatıp Afganistan ile kalkıyor. Zira 20 yıllık eğitim 83 milyar dolarlık harcamaya rağmen, Afgan güçleri başkent Kabil'i tek bir kurşun atmadan Taliban'a bıraktı.

Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban’ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

Günlerdir ABD medyasının gündeminde olan bu şüphe gerçek oldu. Hatta ABD kamuoyunun en büyük korkusu olan Kara Şahin helikopterlerinin akıbeti sonunda netlik kazandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir dakikalık video, ABD yapımı UH-60 Black Hawk'ın (Kara Şahin) Taliban tarafından bir pistte kullanılmaya çalışıldığı görülüyor.

Taliban günlerdir, ABD silahları ve zırhlıları ile propaganda videoları yayınlayıp adeta gövde gösterisi yapıyordu.

Ancak helikopterlerin akıbetine dair bölgeden bir görüntü gelmemişti. Bu son görüntü ile örgütün elinde son teknoloji helikopterlerin olduğu kanıtlandı.

Taliban'ın bu aracı kullanacak eğitime sahip insan gücüne sahip olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, an itibari ile Taliban, bu boyutta bir hava gücüne sahip olan tek terör grubu olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Taliban'ın Rus yapımı helikopterleri ele geçirdiğini gözler önüne seren videolar da sosyal medyada yer almıştı.

TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ ABD SİLAHLARI VAR?

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil’den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan’da olduğu bildirildi.